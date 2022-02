'BBB22': ‘Muito melhor ver tudo aqui de fora’, diz Projota

Projota comenta sobre sentimentos após participação no 'BBB' Foto: Instagram/@bbb

Após uma participação intensa no BBB 21, que culminou em um dos maiores índices de rejeição do programa, o rapper Projota disse ainda ter "gatilhos'' ao ver a atual edição do reality show.

Em seu Twitter, ele comentou que prefere compartilhar seus sentimentos com o público ao invés de tentar esconder.

"Eu tenho gatilhos gigantescos quando vejo nesses dias, eu podia apenas fingir que o BBB não está acontecendo e que eu não estou vendo. Mas acho que dividir o que eu sinto vendo, pode me fazer melhor do que me esconder disso. Aprendi muito lá dentro, aprendi saindo e sigo aprendendo hoje", escreveu.

Muito melhor ver tudo aqui de fora! Só por Deus — Projota (@Projota) February 15, 2022

Projota foi eliminado do programa com 91,89%, a quinta maior rejeição até o momento, ficando atrás de Karol Conká e Nego Di, que participaram da mesma edição que ele, e Patrícia e Nayara, do BBB18.

O rapper brincou que queria que mais pessoas saíssem com rejeição para que, em alguns anos, ele não esteja mais no top10.

Eu não quero ver ninguém cancelado, juro, mas queria que mais gente saísse com mais de 90% só pra daqui alguns anos quem sabe eu sair do top10 das maiores porcentagens hahahahaha zuera — Projota (@Projota) February 16, 2022

