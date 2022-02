‘BBB22’: Léo Picon diz não estar de acordo com administradores de redes sociais de Jade

Léo Picon mostra descontentamento com equipe de redes Jade, do 'BBB22' Foto: Instagram @leopicon

O empresário Léo Picon publicou um vídeo criticando os adms (administradores) que cuidam das redes sociais da irmã, Jade Picon, que está confinada no Big Brother Brasil 22. O desabafo foi publicado diretamente nas contas dela.

“Só para avisar, são meia noite, estou invadindo o Instagram da Jade por meios que eu não vou falar quais. Posso tomar o Instagram da Jade a qualquer momento, o Twitter, o Youtube, TikTok.. todas as redes que criei lá atrás, elas podem voltar para minha mão", disse.

No vídeo, ele aproveita para criticar os responsáveis por administrar os perfis das redes sociais da irmã.

"Não estou de acordo com os trabalhos, com as comunicações, com os posicionamentos, com as posturas dos administradores. Isso vem recaindo em mim. Minha paciência está perto do limite e quando isso acontecer vou intervir na comunicação”.

Assista ao vídeo:

A equipe de social media vem sendo criticada por alguns erros. Em um desses episódios, ao serem questionados sobre a maquiagem que Jade usava, os adms chamaram a Avon, uma das patrocinadoras do programa, de “aquela marca lá''.

Outro episódio polêmico foi uma postagem feita no perfil de Jade que acusava Arthur Aguiar de gaslighting, que é uma forma de abuso psicológico. Na ocasião, Maira Cardi, esposa de Arthur, ameaçou processar a irmã de Léo Picon, mas desistiu após exclusão do post.

Em seu Twitter, Léo reforçou o descontentamento com os adms de Jade e defendeu a irmã. “Vejo a onda de ataques que ela vem recebendo, e mesmo lidando com isso em tom de brincadeira, isso me dói, pq eu a conheço e a amo muito”.