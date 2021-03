‘BBB21’: Tamy Contro se manifesta após indicação de Projota para o Paredão

Tamy Contro faz declaração para Projota: 'Eu tenho muito orgulho de você' Foto: Reprodução Instagram / @tamycontro

Tamy Contro, mulher do Projota, publicou um post no Instagram depois da indicação do marido para o paredão do Big Brother Brasil 21. O rapper faz parte do grupo de vilões do reality show. Enquanto os confinados estão elaborando suas estratégias para vencer o jogo, o público está punindo os desafetos com rejeições recordes, como foi o caso de Nego Di, eliminado com 98,76% dos votos, e Karol Conká, a mais votada da história do BBB com 99,17%.

A influenciadora digital começou dizendo que sente falta do marido. “Mais de um mês longe de você. A saudade dói demais, ela tortura! Mas assim é você, foi tentar mais uma vez algo novo, almejando o melhor para os que te cercam. Eu tenho muito orgulho de você, e não sei se você tem ideia do quanto”.

Tamy lamentou não poder ajudar o marido nesse momento. “Por mais que seja só um jogo, as peças são reais, mas vivendo de formas surreais. E por isso é muito difícil te ver errar e não poder te direcionar, te ver cair e não poder te segurar”, lamentou. “O mundo sempre te ensinou tudo na base da pancada, você apanha sem parar desde que se deu por gente, e eu cheguei pra te mostrar tudo com muito amor, calma e compreensão”.

Ela brincou com o fato do Projota ser considerado um dos vilões do programa. “Após se tornar o “vilão” é difícil as pessoas enxergarem qualquer coisa boa em você, mas eu posso dizer que se você é o vilão, é o meu malvado favorito!”, escreveu. “E pra mim, a parte linda que você tem no coração mesmo após tantas adversidades é o que eu mais admiro. E eu vejo elas todos os dias”.

Tamy afirmou que quando a missão de Projota for concluída, “se for terça ou daqui dois meses”, ela estará esperando por ele de braços abertos.

Ataques e ameaças

Em resposta a um seguidor, a influenciadora já havia dito que a internet estava atacando Projota desmedidamente. “infelizmente muita gente assiste ao ‘Big Brother’ pelo Insta, pelo Twitter. E muita gente recebe para postar certos tipos de conteúdo. Então você vai achar por aí vários vídeos cortados, editados, umas fotos com umas aspas cabulosas“, afirmou.

Tamy disse, porém, que é impossível questionar todas as publicações que envolvem Projota. “O Thiago não foi lá para ser planta, talvez se fosse me daria até uma paz. Mas ele está jogando, está querendo eliminar pessoas que ele não gosta na casa, ele está fazendo um jogo muito normal, muito ok. Óbvio que tem falas que às vezes soam um pouco mais grossas. Ele tem defeito, assim como também tem muitas qualidades, ele está sendo humano”, concluiu.

Na segunda semana do BBB, a influenciadora digital chegou a publicar um desabafo aflito sobre ameaças que vinha sofrendo, envolvendo Marieva, a filha de um ano do casal.