'BBB 22': Tiago Leifert diz que Jade e Arthur devem permanecer na casa

Nas redes sociais, o ex-apresentador do 'BBB' deu sua opinião sobre o paredão de Arthur, Jade e Jessi. Foto: Globo

Nesta segunda-feira, 7, Tiago Leifert usou os Stories de seu perfil no Instagram para dar palpites sobre o sétimo paredão do BBB 22. O ex-apresentador do Big Brother Brasil falou que Arthur Aguiar e Jade Picon deveriam seguir na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

"Vocês não estão preparados para essa conversa. Nem Jade, nem Arthur deveriam sair, né? Se vocês querem dar uma bagunçada e uma confundida na cabeça deles lá, e gostam de fogo no parquinho, vocês deveriam deixá-los lá. Vocês não vão fazer isso", começou Leifert.

Para Tiago, a dupla deveria continuar no jogo para movimentar a casa mais vigiada do Brasil: "Eu sei que vocês vão tirar a Jade. Pensem bem, ainda dá tempo, não é o certo a fazer, que pena", completou o jornalista.

Tiago Leifert finalizou a sequência de vídeos deixando claro que não é nada pessoal com nenhum participante do reality, mas que essa é apenas a sua opinião sobre o "game". O sétimo paredão do BBB 22 está entre Jade, Jessi e Arthur, e a eliminação acontece nesta terça, 8.