‘BBB 22’: Tiago Leifert comenta sobre Tadeu Schmidt comandar o reality

Tiago Leifert comemora a escolha de Tadeu Schmidt para o 'BBB' Foto: João Cotta/Globo | Reprodução Instagram/@tadeuschmidt

Na manhã desta segunda-feira, 11, Tiago Leifert publicou na sua rede social sobre a escolha de Tadeu Schmidt para comandar o Big Brother Brasil 22. O anúncio foi feito na noite de domingo, durante o Fantástico.

Nos stories do Instagram, o jornalista elogiou o colega e desejou boa sorte. "O querido Tadeu Schmidt é a escolha ideal para o BBB: inteligente, experiente e bem humorado. Parabéns e boa sorte, Tadeu. Como telespectador do BBB, estou muito feliz que é você!", disse ele.

Na publicação seguinte, Leifert colocou uma foto de Schmidt em frente ao logo do reality e escreveu: "Não deixa eles pipocarem, Tadeu. Vai com tudo!", brincou.

Tiago Leifert posta mensagem para Tadeu Schmidt nos stories do Instagram Foto: Reprodução Instagram / @tiagoleifert

Boninho, diretor da atração, também usou as suas redes para mandar um recado carinhoso ao jornalista.

“O BBB 22 está oficialmente começando com nosso querido Tadeu Schmidt que vai pilotar essa nave louca de Pedro Bial e botar muito fogo no parquinho do meu parceiro Tiago Leifert, favor se apresentar imediatamente ao nosso comandante Rodrigo Dourado. Nosso time e dummies te esperam de braços abertos. Bora dar essa espiada juntos”, escreveu Boninho.