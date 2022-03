'BBB 22': Luana Piovani revela que filha chora com saudade de Pedro Scooby

Luana Piovani conta que filha chora há oito dias por saudade do pai, que está confinado no 'BBB 22'. Foto: Iara Morselli/Estadão

Nesta quarta-feira, 16, Luana Piovani usou as redes sociais para desabafar sobre seus filhos Dom, Bem e Liz. Durante a gravação do vídeo, a menina apareceu ao fundo chorando de saudade do pai, Pedro Scooby, participante do BBB 22.

A atriz começou falando que Dom sofreu um acidente. "Domzuco fraturou o ombro pela primeira vez. Que Deus me ajude, que sejam pouquíssimas [vezes], que isso não se repita. Mas agora está aqui tomando novalgina, gelo, semana que vem volta, e agora tenho que cuidar dos gêmeos e ser babá dela."

Nesse momento, é possível escutar a voz da filha em tom de choro: "Mãe, quando o papai vai chegar?". E Luana acrescentou que Liz tem sofrido enquanto o Scooby está confinado no reality show.

"Ainda tem isso. Ela está em uma crise, tem oito dias que chora toda noite por causa de saudade do pai."