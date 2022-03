'BBB 22': Luana Piovani manda indireta para Maíra Cardi: 'Não adianta nada dizer que me admira'

Luana Piovani e Maíra Cardi seguem com discussão indireta nas redes sociais. Foto: Instagram/@luanapio e @mairacardi

As falas de Luana Piovani e Maíra Cardi continua dando o que falar. Na última quinta, 10, Luana tinha mudado de opinião sobre a eliminação de Jade Picon do Big Brother Brasil 22, mas nesta sexta, 11, ela publicou uma série de Stories falando sobre o "homem ter a tendência de achar que mulher é centro de reabilitação".

"Por que será que homem tem a 'tendência' a achar que mulher é centro de reabilitação? Vai ver que é porque assim permitimos. Que tal sair um pouco da caixinha e pensar sem ser 'rebanho' um pouco?", escreveu Luana nos Stories, seguido de uma dica de leitura de conteúdos do perfil da escritora Iara De Dupont.

Após publicar as indicações, ela concluiu: "Não adianta nada dizer que me admira, que me acha uma mulher f*da, se na hora da lição, na hora de subir um degrau, vocês se apegam ao antigo, ao, obviamente socado na nossa cabeça, patriarcado sujo... Eu confio em vocês, meus seguidores pensantes e sensatos... Esse milhão de seguidor que eu ganhei a mais não me interessa se for 'tapado'. Prefiro meus 3 milhões pensantes".

Nos Stories, Luana Piovani manda indiretas e revela não ligar para seguidores que conquistou com entrada de Scooby no 'BBB 22'. Foto: Instagram/@luapio

Pegando a indireta no ar, Maíra Cardi não se calou e logo respondeu a atriz. "Hoje de manhã ela [Piovani] amanheceu de lua e resolveu mudar de opinião novamente e atacar o Arthur. Não tô entendendo a opinião dela porque uma hora ela quer uma coisa e depois muda. Acho qjue ela não tá se aprofundando na própria opinião. Todo mundo tem direito de mudar de opinião, acho isso inteligente... Mas quando um dia você tem uma opinião, no outro já mudou e no outro muda de novo...", criticou.

Outro ponto que a influenciadora cutucou foi o fato de Luana ter falado que não liga para os seguidores que ganhou desde que Pedro Scooby entrou no BBB 22. "Isso é uma das coisas que eu acho mais instigante. Eles super me interessam... Então, os seguidores que não quiserem ficar na Luana, fiquem à vontade que eu adoro. Tanto as pessoas que pensam como eu, como quem tem opinião diferente", disse.

Para Maíra, esses seguidores são ótimos porque é possível discutir de forma saudável e evoluir junto com seus seguidores. Em seguida, ela critica o fato de Luana levantar a bandeira de "mulheres unidas contra todos os tipos de machismo", mas que ela ataca mulheres. "Muitas vezes ela vem aqui para atacar mulheres... Quando ela veio atacar a Anitta e até o estilo musical dela, depois atacou a Carolina Dieckmann. A questão é que quando uma mulher precisa, independentemente do que aconteceu, a gente apoia, ajuda ou, no mínimo, não tripudia em cima dela", fala.

A influenciadora e coaching ainda falou que mesmo explicando para Luana Piovani que a saída de Jade não foi por ela ser mulher, mas sim por questões do jogo, ela voltou a atacar Arthur Aguiar: "A gente te explica que agiu de acordo com o jogo, você vai e fala que não sabia, quase pediu desculpa de uma forma 'perfumada', porque nunca vi você pedindo desculpas. Aí você volta e ataca o rapaz novamente. Acho que é mais sobre você do que sobre qualquer outra causa, pois você ataca mulheres, também trai".

Maíra ainda finalizou a série de stories convidando Luana para tomar um café, disse que ainda faz um bolo saudável e pão sem glúten para a triz. "Você quer tomar um chá? Um café? [...] Sei que você gosta desse tumulto, mas você escolheu a pessoa errada porque eu sou parecida com você nisso. O cafezinho tá aqui te esperando com um bolo saudável e sem açúcar, faço até um pão sem glúten pra você [...] Não é feio assumir que errou e nem precisamos desprezar nossos seguidores [...] O mundo não gira em torno do nosso umbigo", concluiu.

Relembre como tudo começou

Relembre como começou a discussão de Luana Piovani e Maíra Cardi. Foto: Instagram/@luapio e @mairacardi

Na última terça, 8, Luana Piovani ficou indignada que Jade Picon deixou o programa no Dia Internacional da Mulher e o Arthur Aguiar continuou no jogo. Em seu Instagram, Luana expôs suas opinião: "Vocês tiraram uma mulher no Dia Internacional da Mulher e deixaram ficar na casa um rapaz que traiu a mulher muitas vezes. Não que a gente tenha que ter raiva do rapaz, imagina. Afinal de contas, a mulher dele o ama, eles são felizes graças a Deus, mas é só para vocês pensarem na atitude de vocês".

Maíra Cardi, mulher de Arthur Aguiar, ficou "super triste" com a fala da atriz, pois Luana seria uma das mulheres que ela mais admira. "Acho ela uma mulher incrível, inteligente, uma mãezona. [...] Eu realmente admiro ela, a coragem, ela fala o que pensa. Sou muito parecida [...] Só que a partir do momento que falamos o que pensamos, a gente ouve o que os outros pensam", disse Maíra.

"Luana, não gostei do seu posicionamento. Foi feio o fato de você ter falado dessa maneira, 'ai, vocês escolheram para ficar um cara que traiu várias vezes a mulher'. Você não tem boca para falar sobre isso, você traiu também e também admitiu que traiu, inclusive falou que se sentiu culpada", disse a infleunciadora, referindo-se à traição de Luana Piovani durante o namoro com Rodrigo Santoro.

"Quem tem telhado de vidro fica quieta. Você está acostumada a fazer barraco por aí, eu também. Se você for comprar uma briga aqui fora, eu vou lutar. Vou lutar também pelo meu marido, pela minha família. [...] Você quando traiu o Rodrigo saiu em tudo quanto lugar. Fica quieta sobre o assunto", concluiu.

No entanto, ela deu um novo depoimento sobre o assunto assim que um seguidor explicou que Jade foi eliminada do reality por causa do comportamento dentro da casa. "Ok, então... Achei que fosse pela doação. Não assisto mesmo, peguei só a repercussão da fala dela sobre a doação. Famoso 'bonde andando e quis sentar na janelinha'... Grata pela troca", escreveu Luana em suas redes sociais, explicando que tinha achado que a eliminação de Jade teria sido pelo discurso de defesa do paredão. Nos trinta segundos cedidos para Jade se defender, ela falou que gostaria de continuar na casa porque usaria o prêmio de R$1,5 milhão para doar para cinco instituições.