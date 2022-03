'BBB 22': Luana Piovani critica eliminação de Jade Picon no Dia Internacional da Mulher

A atriz Luana Piovani fez seu primeiro comentário sobre o 'Big Brother Brasil 22' e criticou o fato da participante Jade Picon ter sido eliminada no Dia Internacional da Mulher. Para a artista, Arthur Aguiar que deveria ter sido eliminado. Foto: Instagram / @luapio

A atriz Luana Piovani parace não ter ficado feliz com a saída da participante Jade Picon, nesta última terça-feira, 8, do reality Big Brother Brasil. A artista, que havia dito que não faria comentários sobre o programa, mesmo que seu ex-marido Pedro Scooby seja um dos integrantes da casa, resolveu dizer o que pensa sobre a última eliminação, rivalizada entre Jade e Arthur Aguiar.

Luana criticou o favoritismo de Arthur e o fato da eliminação de Jade ter ocorrido no Dia Internacional da Mulher:"Meu primeiro comentário sobre esse reality. Vocês viram o que vocês fizeram? Não, né? Vocês tiraram uma mulher no Dia Internacional da Mulher e deixaram na casa um rapaz que traiu a sua esposa muitas vezes. Não que a gente tenha que ter raiva do rapaz, imagina. Afinal, a mulher dele o ama, eles são felizes, mas é só para vocês pensarem na atitude de vocês. Porque pensar é bom, viu, gente? Cabeça não serve só para ter cabelo bonito e mudar a cor".

A artista comentou também sobre o discurso de Jade, que foi bastante criticado pelos internautas por conta da influenciadora ter afirmado que doaria o prêmio do programa, caso ganhasse, para instituições de caridade.

"Vocês crucificaram uma mulher, porque ela disse que doaria o prêmio. Gente, ela é muito nova, fez isso na melhor intenção. Pode jogar pedra em mim, nela, porque somos privilegiadas, não é o que todo mundo adora fazer? Mas imagina se ela tivesse falado que iria para as Maldivas, ou Paris, ou que iria gastar o dinheiro fazendo uma viagem com as amigas, bebendo e fazendo muita bagunça? Todo mundo iria crucificá-la novamente. Vocês crucificam todo mundo, por isso Jesus não volta. Vocês ficam postando aqueles vídeos de mulher dando pezinho para a outra levantar, coisas que, na verdade, vocês não fazem. Parabéns pelo Dia da Mulher", ironizou.

Luana aproveitou ainda para criticar seu ex-marido Pedro Scooby: "Eu vi várias pessoas me marcando num discurso super querido e divertido do Pedro falando: "Não vamos deixar as mulheres fazerem nada, a gente cuida de tudo e elas não vão ter que se mexer". É o que todo homem faz no Dia da mulher, dá uma rosa, dá chocolate, dá um cartão, mas o Pedro nem prato da mesa tirava na minha época, as roupas estavam sempre no chão", revelou.

As declarações de Luana repercutiram na web e teve gente que não gostou nem um pouco das opiniões de atriz. A influenciadora Maíra Cardi, mulher de Arthur Aguiar, se sentiu "super triste" com as falas de Luana e rebateu as críticas: "Tem umas pessoas falando sobre ela [a Jade] ter saido no Dia Internacional da Mulher. O Big Brother [Brasil] não é um jogo de causas, ele é um jogo de jogadores [..] Não é sobre ser ou não mulher, é sobre um conjunto de coisas. Eu fiquei super triste porque a Luana Piovani é uma das mulheres que eu mais admiro. Acho ela uma mulher incrível, ela é uma mulher inteligente, uma mãezona".

Em outro momento, Maíra é mais direta e deixa seu recado: "Luana, não gostei do seu posicionamento, acho que foi feio o fato de você ter falado dessa maneira: "Vocês escolheram para ficar um cara que traiu várias vezes a mulher". Você não tem boca para falar sobre isso. Você traiu também, admitiu que traiu e inclusive falou que se sentiu culpada. Então, quem tem telhado de vidro fica quieta. Você está acostumada a fazer barraco por aí, eu também. [...] Se você for comprar um briga aqui fora, eu vou lutar [...] Você quando traiu o Rodrigo [Santoro] saiu em tudo o que é lugar, então fica quieta sobre esse assunto".

Luana e Santoro namoraram no final da década de 1990, entre 1997 e 2000. A atriz foi flagrada aos beijos com o empresário Christiano Rangel, em um camarote no carnaval dos anos 2000.