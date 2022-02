‘BBB 22’: Leo Picon critica escolha de Jade para o paredão da semana

Jade Picon indicou Arthur Aguiar para o paredão desta semana Foto: Instagram/@leopicon

O influenciador e empresário Leo Picon, irmão de Jade Picon, usou os stories do Instagram para criticar as escolhas da irmã como líder desta semana no BBB 22. Jade é participante do Camarote e foi responsável pela indicação de Arthur Aguiar neste domingo, 6.

Segundo Leo, a visão de jogo da irmã foi influenciada pelo “conforto” da posição de liderança e pelas companhias do quarto do líder. “Ela ficou muito presa com pessoas que fizeram a cabeça dela para ela agir de algumas maneiras. Pessoas que eu, pessoalmente, quero ela longe”, comentou o influenciador.

Ele ainda disse que não estará mais do lado da irmã se ela “continuar tendo comportamentos assim” daqui a uma semana. “Sai de perto dessa galera e fica junto do tio Pedro Scooby”, escreveu, brincando.

Jade havia escolhido Laís, Bárbara, Vyni e Eliezer para o VIP da semana. Leo usou o Twitter para comentar sobre Laís e Bárbara, que, segundo ele, foram as responsáveis por influenciar a irmã na indicação de Arthur Aguiar ao paredão.

“As companhias, por mais original, forte e não influenciável que você seja, elas te moldam. Não curti o jogo da Jade nessa semana e isso teve muita influência das companhias”, escreveu.

A indicação da semana de Jade ganhou críticas e elogios por parte do público. Jade estava cogitando mandar Lucas para o paredão da semana, mas surpreendeu ao indicar Arthur Aguiar. Lucas havia sido indicado pela casa, mas escapou na prova bate e volta.

Após a decisão, a influencer chegou a justificar a escolha para o ator: “Quando eu ganhei o líder, você não me deu nem parabéns. A primeira coisa que você falou para mim foi ‘é, agora eu vou pela casa’”. Segundo Jade, Arthur ficou triste por ela não ter ganhado o Anjo.

Depois da explicação da irmã, Leo Picon escreveu no Twitter que entendeu a decisão dela. “Agora a Jade explicando porque votou no Arthur pra ele, eu to entendendo”, disse.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais