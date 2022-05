'BBB 22': Jade Picon e Paulo André encontram Gustavo e Laís em balada de SP

Jade Picon, Paulo André, Gustavo e Laís, do 'BBB 22', se encontraram em uma balada em São Paulo. Foto: Instagram/@gustavo_marsengo

O BBB 22 acabou, mas o elenco mostrou que as amizades – e os romances – continuam fora da casa. Nesta quinta-feira, 12, Jade Picon, Paulo André, Gustavo e Laís se encontraram em uma balada em São Paulo.

A festa ocorreu em uma casa noturna do Itaim Bibi, bairro nobre da capital paulista, e os ex-brothers compartilharam vários momentos nas redes sociais.

Em um dos stories do Instagram, Jade brincou sobre os momentos de "discórdia" que protagonizou com Gustavo e filmou uma "encarada" dos dois. Além disso, Laís mostrou que mantém uma amizade "lollipoper" com a influenciadora após o programa.

Porém, o que mais chamou a atenção dos internautas foi uma foto em que os quatro aparecem juntos. Jade apareceu ao lado da médica mandando um "beijo" e Gustavo e PA, foram fotografados abraçados.

O registro foi compartilhado nos stories da médica e no feed de Gustavo. "Cada vez menos % de hétero (sic) aqui", escreveu o brother em referência a um momento do programa em que disse que beijaria o atleta se fosse "2% menos hétero".

Laís também brincou sobre o assunto: "Perdi Gustavo Marsengo ou ganhei Jade Picon? Menos 10%, Paulo André".

Os Pipocas oficializaram o namoro no último domingo, 8. Gustavo aproveitou o Dia das Mães e presenteou a amada com o pedido durante uma reunião familiar.

Jade e PA também viveram um romance dentro da casa do BBB 22, mas, até o momento, não oficializaram nenhum relacionamento.

Confira o encontro dos quatro: