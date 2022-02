‘BBB 22’: Equipe de Laís processa Maíra Cardi por calúnia, injúria e difamação

Maíra proferiu ofensas à Laís durante podcast. Foto: Instagram@mairacardi/ @dra.laiscaldass

A equipe da médica Laís Caldas, participante do Big Brother Brasil 22, entrou na Justiça na última sexta-feira, 18, contra a influenciadora Maíra Cardi, mulher de Arthur Aguiar, que também está no reality, com um processo por calúnia, injúria e difamação.

A life coach se referiu à Laís, durante uma entrevista ao podcast Link, como "falsa", “dada”, disse que a sister tem “olho caído”e a acusou de ter se "jogado em cima” de seu marido quando o artista entrou no reality.

Ela disse ainda que tem vontade de “arrancar o pescoço” da participante, fora do confinamento. O Estadão entrou em contato com os advogados da sister, Lailson Silva Matta e Sara Gabriela Alves da Costa, que confirmaram a informação e enviaram o seguinte pronunciamento:

"Esta assessoria jurídica emite a presente nota, repudiando os comentários e as manifestações desarrazoadamente lançadas por Maíra, às quais incitam o ódio e causam danos à honra, imagem e dignidade de Laís, bem como informa o protocolo de medida judicial (Interpelação Judicial) em desfavor de Maíra Cardi, sendo esta uma medida preparatória para eventual propositura de Ação de Indenização por Danos Morais e Queixa”.

No Instagram, o perfil de Laís também publicou um comunicado. A equipe da sister afirma que ela "tem os olhos iguais ao do pai que faleceu recentemente. Também são os olhinhos da sobrinha e outros entes que ela tanto ama. É dolorido para família assistir um comentário como esse, sendo uma característica herdada de alguém que elas acabaram de perder. É sobre respeito ao luto também".

Em contrapartida, Maíra se manifestou, também nas redes sociais : "Eu tentando entender a equipe da Laís por 'tentar' me processar por chamar ela de falsa, enquanto ela chama Arthur de cagão e bost*. Alguém avisa ela que estão em um reality e que podemos, devemos, dar opiniões o tempo todo sobre o que achamos deles que se colocaram nessa situação”.