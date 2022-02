'BBB 22': Boninho dá spoiler da prova do líder e da dinâmica da semana; confira

Boninho ainda pediu sugestões para a próxima votação Foto: Instagram / @jbboninho

Será que vem aí a tão aguardada prova do líder de resistência? Boninho postou um vídeo no Instagram, na tarde desta quarta-feira, 23, dando spoilers de como será a disputa desta semana. O diretor do Big Brother Brasil 22 também deu dicas de como irá funcionar a dinâmica da semana.

“Vai começar tudo de novo, quinta-feira é a hora da gente decidir como vai ser o jogo: prova longa, que todo mundo está pedindo, e eu vou atender", iniciou o anúncio nas redes sociais.

"Acho que pode ter consequência na prova e [vou] pensar em uma dinâmica no paredão de novo, para confundir a cabecinha deles. Essa é a nossa brincadeira", disse o diretor no vídeo.

Boninho ainda instigou os internautas a darem sugestões para o funcionamento do próximo paredão: “Posta aí, deixa uma ideia, quem sabe a gente usa”. Na tarde desta quarta-feira, 23, Jessi já tinha comentado que suspeitava que a prova do líder poderia ser de resistência.

“Eu estou achando que está com cara de prova de resistência, porque estão antecipando as coisas. Eles [a produção do programa] sabem que na quinta e na sexta a gente vai descansar”, opinou.