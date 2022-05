'BBB 22': Arthur Aguiar comemora um mês de sua vitória no reality show

Um mês depois da final do 'Big Brother Brasil 22', Arthur Aguiar compartilha longo texto de agradecimento por sua vitória. Foto: Instagram/@arthuraguiar

Na última sexta-feira, 27, completou um mês da final do Big Brother Brasil 22 e Arthur Aguiar, que foi o campeão da edição do reality, aproveitou a data para falar sobre a sua vitória. Em longo texto publicado no Instagram, o cantor agradeceu a todos que o apoiaram durante o programa.

"Um mês da vitória do improvável! Um mês do dia em que eu descobri que meus pontos de luz abriram uma padaria recheada de amor (e de votos!)", escreveu logo no início da legenda.

O ator relembrou que entrou no BBB acreditando que seria impossível viver o momento do reality e tantas outras coisas que aconteceram dentro da casa, e acabou sendo surpreendido.

"Entrei acreditando que era quase impossível a possibilidade de viver esse momento e tantos outros especiais que vivi lá dentro, como o meu Paredão Falso. Que loucura… Assistir esse vídeo hoje me traz a certeza de que Deus esteve à frente de tudo", continuou. O vídeo em questão é o da grande final, quando Tadeu Schmidt anuncia que ele é o vencedor da 22ª edição do programa.

Arthur Aguiar ainda reforça que se doou por inteiro no programa para conseguir mostrar quem realmente era: "Me doei por inteiro para mostrar quem eu realmente sou e, sem dúvidas, o carinho de vocês é o meu maior prêmio. Sinto isso todos os dias e só tenho a agradecer"

Em seguida, ele agradece ao apresentador do Big Brother Brasil: "Tadeu, nunca conseguirei expressar meu sentimento ao ouvir seu discurso, mas saiba que você tem minha eterna gratidão e admiração".

"Comemoro a data com a certeza de que nada é impossível para àquele que Nele crê. Obrigado, Deus! Obrigado, padaria! Obrigado, pontos de luz! Obrigado, equipe! Obrigado, filha! Obrigado, amor [Maíra Cardi]! Obrigado, Brasil! Muito obrigado!", finalizou.