'BBB 22': Abravanel cumpre promessa e leva Vyni para assistir ao seu primeiro musical

Os ex-BBBs Vyni e Tiago Abravanel se reencontraram para assistir ao musical 'Sweeney Todd' juntos. Foto: Instagram/@vyniof

Fora do Big Brother Brasil 22, os ex-participantes Vyni e Tiago Abranavel se reencontraram em São Paulo na noite de segunda-feira, 28, para realizar um sonho do cearense: assistir ao seu primeiro musical.

Dentro da casa do BBB, Abravanel havia prometido realizar o sonho do amigo. Antes do espetáculo, Vyni visitou a 'Abravalândia', cobertura de mais de 500m² do artista, toda colorida e decorada com brinquedos e referências divertidas do universo infantil.

Nos stories do Instagram, Vyni registrou a noite ao lado de Tiago, durante a exibição do musical Sweeney Todd – O Cruel Barbeiro da Rua Fleet, protagonizado por Rodrigo Lombardi e Andrezza Massei.

O ex-BBB ainda se emocionou ao conhecer pessoalmente os protagonistas e brincou que "elevou o padrão" ao receber um abraço e um beijo de Lombardi.

No Twitter, o cearense elogiou a equipe do espetáculo e agradeceu Abravanel: "Obrigado amigo por me proporcionar esse momento e realizar mais esse sonho".