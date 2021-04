'BBB 21': Selton Mello narra música de Chico César em homenagem a Juliette

O ator Selton Mello e a participante do 'BBB 21', Juliette Freire Foto: Instagram/ @seltonmello/ Instagram/ @juliette.freire

O perfil de Juliette no Instagram compartilhou um vídeo da participante do Big Brother Brasil 21 com a música Deus Me Proteja, de Chico César, nesta segunda-feira, 12. A homenagem da sister contou com a voz de Selton Mello declamando trechos da canção.

"Essa música já marcou presença aqui [nas redes sociais da paraibana] algumas vezes e esteve, durante todo esse tempo, guiando nossa bichinha em momentos difíceis lá dentro [no BBB 21]. Agora, a música-oração do querido Chico César é declamada por uma das maiores vozes e nomes do país. Selton Mello, obrigada por atender prontamente o #TeamJuliette nessa missão", escreveu a equipe de Juliette na legenda do post.

O ator fez questão de deixar um comentário na publicação: "Que convite massa, ficou lindo! Muita saúde e muita luz na caminhada dela, do gigante Chico César e de quem viu essa mensagem".

Chico também comentou na publicação, agradecendo Selton, e repostou a homenagem no seu Instagram. "Mestre Selton Mello, que emoção forte me pegou ao ouvir minhas palavras, a letra de minha canção, em sua voz. Agradeço pela profundidade alcançada com leveza. Abraço", escreveu ele.

A relação de Juliette com a música vem desde a segunda semana do reality show, quando ela pediu para que Deus me Proteja tocasse na casa. Isso porque, na época, ela estava no paredão, e os participantes que estão na berlinda podem pedir à produção do programa que algumas canções sejam tocadas, antes dos resultados das eliminações.

Depois desse pedido, a música, lançada orginalmente em 2008, deu um salto de execuções no Spotify e chegou ao topo lista de hits que viralizaram no Brasil. 'Muito obrigado pelos compartilhamentos e pelas cantorias em rede nacional", escreveu Chico nas redes sociais, na época.

"Deus Me Proteja" no topo da parada viral do Spotify - com a versão ao vivo também na lista, em 47°. muito obrigado pelos compartilhamentos e pelas cantorias em rede nacional, @FreireJuliette! pic.twitter.com/NjCBnZ5C8n — Chico César (@ChicoCesarOf) February 17, 2021

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais