'BBB 21': Personalidades comemoram eliminação de Nego Di; confira

Marília Mendonça decorou a sua casa para uma festa 'Fora Nego Di' antes do anúncio da eliminação do comediante Foto: Instagram/ @mariliamendoncacantora

A eliminação de Nego Di no terceiro Paredão do Big Brother Brasil 21 causou muita mobilização nas redes sociais, nesta terça-feira, 16. O comediante saiu do reality show da Globo com recorde de rejeição e isso foi comemorado por diversos artistas e personalidades reconhecidas na mídia.

O ex-brother foi eliminado do BBB com 98,76% dos votos depois de algumas falas polêmicas que repercutiram negativamente fora do programa. Uma delas foi durante uma discussão que ele teve com Lucas Penteado. Nego disse: "Que revolução tu faz defendendo vagabundo?"

A frase foi encarada como uma referência ao fato de Lucas ter feito parte de um movimento estudantil de ocupação de escolas há alguns anos e foi criticada por entidades como a UNE (União Nacional dos Estudantes) e a Ubes (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas).

Em outro momento, Nego Di insinuou que se masturbaria caso dormisse ao lado de Carla Diaz. Na redes sociais, a assessoria da atriz pediu respeito. Houve ainda a vez em que ele afirmou que “o público sertanejo não vota”, quando Rodolffo estava emparedado, o que foi criticado por aristas do gênero musical.

Antes do anúncio da saída do comediante, Marília Mendonça compartilhou nas redes sociais que pendurou na parede de sua casa várias placas com frases como “Vem dar risada aqui fora” e “fã de sertanejo não vota”.

Depois da eliminação, a atriz Sophia Abrahão comemorou a saída de Nego Di e afirmou que espera que o ex-BBB não seja desrespeitoso com mulheres fora da casa também. "Tomara que você não toque flauta para mulheres dormindo aqui fora", disse ela, se referindo a fala do comediante sobre Carla Diaz.

UHULLLLL Tomara que vc não toque flauta pra mulheres dormindo aqui fora!!!!!! #BBB21 — Sophia Abrahão (@sophiaabrahao) February 17, 2021

Além disso, a família do cantor Arlindo Cruz também celebrou a saída de Nego Di do reality. Isso porque, nesta última semana, foram divulgadas imagens de 2019, nas quais o humorista aparece em um programa de rádio debochando sobre as sequelas apresentadas por Arlindo, que segue se recuperando de um AVC sofrido em 2017.

Em stories feitos na noite de ontem, 16, a filha do sambista, Flora Cruz, afirmou que os advogados da família estão processando o ex-BBB. Já a esposa de Arlindo, Babi Cruz, compartilhou um vídeo no Instagram com um recado para o humorista.

"Eu desejo para você muita saúde, muita paz. Desejo que, se em algum momento da sua vida, você tiver alguma dificuldade, que você tenha alguém que cuide de você que tome as atitudes que você possa vir a não poder tomar. Juízo, não faça piada com a dor da vida alheia, da família alheia", desabafou.

O jogador Neymar também comemorou a eliminação, porém afirmou que a rejeição do ex-participante não deve se estender a sua vida fora da casa e ainda desejou boa sorte a ele.

Boa Nego di ... Bateu o recorde é us Guri Enfim... no jogo não deu, boa sorte na tua vida aqui fora! Galerinha lembrem-se que jogo é jogo, aqui fora não tem nada a ver... Ele já saiu, vida que segue e que Deus abençoe a vida dele. — Neymar Jr (@neymarjr) February 17, 2021

Confira abaixo mais personalidades que celebraram a saída de Nego Di:

Pronto Nego Di 98! Agora só esperar a Karol pra ir com 100 — Kevinho (@kevinho) February 17, 2021

98.76% EU TÔ EM CHOQUE — Ludmilla (@Ludmilla) February 17, 2021

Vai faz a fila e sai um de cada vez — Ludmilla (@Ludmilla) February 17, 2021

98 e eu acho q foi pouco kkkkkkk — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) February 17, 2021

MEU DEUS 98,76 AAJDJRJEKEJEJD — +a (@maisa) February 17, 2021

O Brasil se uniu mesmo nessa viu... — +a (@maisa) February 17, 2021

Confira abaixo os participantes eliminados com as maiores rejeições no 'BBB'

