‘BBB 21’: Filha de Pocah é alvo de ataques racistas nas redes sociais

A cantora Pocah e sua filha Vitória, de cinco anos Foto: Instagram/ @pocah

O administrador do perfil de Pocah nas redes sociais denunciou uma série de mensagens racistas direcionadas à filha da participante do Big Brother Brasil 21. Os ataques à Vitória, que tem 5 anos, aconteceram depois da funkeira ter um desentendimento com Juliette no reality show.

A briga entre as sisters aconteceu neste domingo, 18, quando a paraibana descobriu que foi um dos votos da cantora para o paredão. As duas tentaram conversar novamente ontem, porém voltaram a discutir.

No perfil de Pocah no Twitter, nesta segunda-feira, 19, o administrador fez um desabafo sobre as ofensas que a Vitória está recebendo. “É louco pensar que essas mensagens, direcionadas a uma criança de 5 anos, são motivadas exclusivamente porque a mãe dela resolveu votar em um jogo de votação, né? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo com as pessoas?”.

O marido de Pocah, Ronan Souza, também se pronunciou em stories na madrugada desta terça-feira, 20. “Isso é inadmissível, ela é uma criança de 5 anos. O que eu posso fazer é tomar as medidas legais. Agora, vou fingir para ela que não aconteceu nada, vou fazer ela brincar e ver filme, mas estou com o coração bem dolorido”, desabafou.

Equipe de Juliette se posiciona

Após o perfil da funkeira divulgar as ofensas, a equipe de Juliette declarou: “Nossa mensagem é, sobretudo, para dizer que repudiamos qualquer ataque e crime, à Vitória e à família de qualquer participante".

Entenda a discussão de Juliette e Pocah

Neste domingo, 18, a paraibana perguntou para Pocah se tinha votado nela. A cantora confirmou e deixou Juliette surpresa.

"Você acha que eu queria isso? Você já votou em mim", disse Pocah. A maquiadora se negou a conversar com a funkeira naquele momento e foi amparada por Camilla de Lucas e João Luiz, na cozinha.

Em outro momento, a cantora voltou ao cômodo e as duas retomaram a discussão. "Cara, na boa, eu estou muito magoada. Se você quiser falar agora a gente vai se machucar", reforçou Juliette. "Tudo bem, você está magoada, mas não acho que é para tanto não, você nem está no paredão," defendeu-se Pocah.

