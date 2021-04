'BBB 21': Carlinhos Brown anuncia música em homenagem a Juliette

Carlinhos Brown vai lançar 'Juliette Mon Amour' para sister do 'BBB 21' Foto: Instagram/ @carlinhosbrown/ Instagram/ @juliette.freire

Carlinhos Brown confirmou que irá lançar uma música em homenagem a Juliette, participante do Big Brother Brasil 21, nesta sexta-feira, 30. No último domingo, o cantor comentou no Twitter que estava pensando em fazer uma canção para a sister e ontem ele confirmou a novidade pela rede social.

Segundo o artista, a homenagem é uma forma de agradecimento ao carinho que a maquiadora tem por ele. Isso porque, no BBB, Juliette contou que já mandou uma mensagem para Carlinhos no Instagram, em 2018, por achar que ele estava triste no programa The Voice.

Inspirado no recado da paraibana, Brown tweetou: "Oh Juliette, mon amour. Tenho achado você tão mais tristinha nas últimas horas. Sentindo falta da sua alegria transbordando por essa casa. Acho que eu vou escrever uma música pra você". Depois da publicação repercutir, o cantor confirmou a homenagem em seu Instagram.

"Essa é a capa do meu novo single Juliette, Mon Amour. Inspirado na simplicidade, no jeito, no sotaque e na espontaneidade da querida Juliette Freire, escrevi essa canção junto com meu amigo Jorge Zarath. A resposta pra ela não podia ser só aquele agradecimento. Então, vou retribuir esse carinho em forma de música, nesta sexta, dia 30", escreveu ele na legenda do post.

Nos comentários, os administradores das redes sociais da sister agradeceram o carinho de Brown: "Se a ADM está chocada, imagina essa criatura [Juliette] como não vai ficar? Nunca na história uma mensagem aleatória (e sincera) foi tão eficaz".