'BBB 21': Cardi B elogia performance de Pocah: 'Melhor que eu'

Cardi B elogia coreografia de Pocah em festa do líder do BBB21 Foto: Instagram/ @iamcardib| Instagram/ @pocah

A festa do líder desta semana, Karol Conká, no Big Brother Brasil 21, repercutiu internacionalmente nas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, 18, com uma performance da participante Pocah na pista de dança.

Ao som de WAP, música da cantora Cardi B com Megan Thee Stallion, a sister impressionou a todos com a coreografia, inclusive a própria artista do hit.

Ao ser marcada em um vídeo de Pocah dançando, no Twitter, a rapper norte-americana respondeu em inglês a publicação na rede social dizendo: "Uau...melhor que eu".

Os administradores das redes sociais de Pocah comemoraram o elogio. "OMG [sigla de 'oh, meu Deus']", foi publicado no Twitter oficial da funkeira, como resposta ao compartilhamento de Cardi B.

A dança de Pocah surpreendeu também os brothers que estavam na festa e ficaram ao redor da funkeira. “Que que isso. É performance, Brasil”, disse Rodolffo.

A festa desta quarta-feira, 17, teve o tema e decoração escolhidos por Karol Conká. Inspirados em alienígenas, com docinhos de extraterrestres, a festa também contou com um cartaz com o rosto da sister.