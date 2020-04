'BBB 20': Bruna Marquezine chora ao falar de torcida por Manu Gavassi

Na 1ª edição do 'Big Brother Brasil', em 2002, Sérgio o primeiro estrangeiro do 'BBB', que havia nascido onde hoje é Angola e vivido na França, enfrentou problemas. "A Polícia Federal enviou à Rede Globo uma notificação informando que o Sérgio está em situação irregular no Brasil", informou a apresentadora Marisa Orth. O participante afirmou não compreender o que estava acontecendo, ressaltando que tinha "passaporte português" e "igualdade de direitos". O visto de Sérgio havia expirado em novembro do ano anterior, e ele não poderia exercer nenhuma outra atividade no Brasil a não ser a de cabeleireiro no salão onde trabalhava no Rio. Seus empregadores, porém, não comunicaram sua demissão às autoridades. Sérgio ainda pôde ficar no programa até o fim de sua participação. Clique aqui para relembrar todos os outros estrangeiros que já passaram pela casa do 'BBB'.

Foto: Globo / Divulgação