'Batman': Zoë Kravitz revela que perdeu papel em 'Cavaleiro das Trevas' por ser 'muito urbana'

Zoë Kravitz na première de Batman em Nova York, Estados Unidos. Foto: REUTERS/Caitlin Ochs

A atriz Zoë Kravitz, que interpreta a personagem Mulher-Gato no filme Batman, recém lançado nos cinemas, revelou que participou de testes de elenco para outra franquia do herói da DC, a do longa Batman: O Cavaleiro das Trevas, de 2012, dirigido por Christopher Nolan. Ao jornal inglês The Guardian, ela disse que ficou de fora do elenco por ser considerada "muito urbana".

"Eu não sei se veio diretamente de Chris Nolan", contou. "Acho que provavelmente foi um diretor de elenco de algum tipo, ou o assistente de um diretor de elenco. Sendo uma mulher de cor e uma atriz, ter sido dita que eu não poderia fazer a audição por conta da cor da minha pele, com a palavra urbana sendo usada daquela forma, foi isso que foi tão difícil sobre aquele momento".

Zoë não confirmou se o papel que tentava era o de Mulher-Gato, que à época ficou com Anne Hathaway, ou o de outra personagem. A atriz ainda comentou que o momento em que descobriu que havia sido escolhida para a versão de 2022, dirigida por Matt Reeves e protagonizada por Robert Pattinson, foi uma "loucura": "Meu celular estava apitando mais do que em qualquer aniversário que já tive".

Antes de Batman, a artista teve papéis de destaque nas séries Big Little Lies e High Fidelity, além de interpretar personagens secundários nas franquias Divergente e Animais Fantásticos.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais