'Batman não é um herói', diz Robert Pattinson, que viverá personagem em novo filme

Robert Pattinson, que fez fama com a saga 'Crepúsculo', já está escalado para ser Bruce Wayne em 'The Batman' Foto: Chris Helgren/ Reuters

O ator Robert Pattinson falou sobre interpretar Batman no filme sobre o super-herói que está sendo dirigido por Matt Reeve em entrevista publicada no The New York Times nesta quinta-feira, 17.

Pattinson foi questionado: "Você disse mais cedo que deveríamos ser céticos com qualquer ator que quer interpretar o herói, e aqui está você vivendo Batman."

"Batman não é um herói. Ele é um personagem complicado. Não acho que eu poderia interpretar um herói real - sempre tem que ter algo um pouco errado. Acho que é porque um dos meus olhos é menor que o outro", respondeu Robert.

Em outro momento, acrescentou sobre Batman: "Sua moral é um pouco fora do esperado. Ele não é o menino de ouro, diferente de quase qualquer outro personagem dos quadrinhos. Existe uma simplicidade em sua visão de mundo".

Sobre a reação de fãs e internautas à sua escolha como o novo Batman, Robert Pattinson respondeu: "Talvez eu apenas esteja acostumado ao abuso agora. Ao menos eu não recebi ameaças de morte desta vez - isso é algo positivo!"

"É engraçado que as pessoas sejam tão raivosas em relação a Crepúsculo. Eu, particularmente, nunca entendi isso", concluiu.

* Com informações do The New York Times.