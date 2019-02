Baterista do Queen, Roger Taylor, diz que ainda não recebeu cachê do filme ‘Bohemian Rhapsody’

Roger Taylor durante entrevista no programa inglês 'Good Morning Britain'. Foto: Reprodução de cena de 'Good Morning Britain' (2019)/ ITV

O baterista do Queen, Roger Taylor, afirmou em entrevista ao programa inglês Good Morning Britain, na segunda-feira, 25, que ainda não recebeu seu cachê pelo filme Bohemian Rhapsody, premiado com quatro estatuetas no Oscar 2019.

"Eu ainda não vi o dinheiro", disse ele em tom de descontração ao apresentador Piers Morgan.

Apesar disso, o músico não economizou elogios ao intérprete de Freddie Mercury na obra, Rami Malek.

"Ele ficou muito próximo do Freddie, espiritualmente falando. Rami é fisicamente diferente dele, mas ficou incrível no papel", afirmou.