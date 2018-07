Baterista do Pink Floyd compartilha vídeo de brasileiro que se arriscou com cover bizarro

Gleyfy Brauly é do Piauí e costuma fazer covers nas redes sociais. Foto: Facebook/@Gleyfy-Brauly

O piauense José da Cruz Silva, cujo nome artístico é Gleyfy Brauly, é fã de Pink Floyd e gravou um vídeo cantando e tocando Another Brick In The Wall no teclado. Para sua surpresa, o vídeo chegou até o baterista da banda, Nick Mason.

"Quando você soa tão bem assim, você nem precisa saber todas as palavras", disse Mason, em referência ao inglês precário do brasileiro.

O vídeo foi compartilhado mais de 29 mil vezes e, nos comentários, muitos brasileiros se orgulham do músico. Após ser compartilhado por Mason, a página de Greyfy Brauly recebeu centenas de novas curtidas e avaliações positivas de pessoas de diversos países.

Assista ao vídeo de Gleyfy: