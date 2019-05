Kim Kardashian anuncia nascimento de seu quarto filho com Kanye West

Kim Kardashian e Kanye West congelaram embriões, pois a empresária teria gravidez de alto risco se gerasse o bebê. Foto: Eduardo Munoz/Reuters

Kim Kardashian anunciou nesta sexta-feira, 10, o nascimento de seu quarto filho com o rapper Kanye West. O menino foi gerado por meio de uma barriga de aluguel, cuja mulher entrou em trabalho de parto na noite desta quinta-feira, 9, segundo noticiou o site TMZ.

A empresária informou sobre a chegada do bebê ao mundo por meio de uma publicação no Facebook.

"Ele está aqui e é perfeito!", disse Kim. Nos mais de 2,8 mil comentários, internautas a parabenizaram pelo "presente de Dia das Mães".

Segundo o TMZ, Kim e o marido foram para o hospital com a mulher que serviu de barriga de aluguel. É a segunda vez que a empresária tem um filho por esse meio. Chicago, a mais nova dos três, também veio ao mundo após ser gerada na barriga de outra mulher.

Conforme noticiado antes, o casal escolheu uma barriga de aluguel diferente da última vez. O motivo seria, segundo o TMZ, que a anterior não estava disponível, uma vez que teve o próprio filho em dezembro.

Em março, Kim e West começaram a fazer mudanças para a chegada do bebê. "Neste momento, eles estão trabalhando no quarto do bebê em sua casa", disse uma fonte ao E! News.

A pessoa afirmou também que a empresária e o cantor estão pensando em comprar um carro novo, pois "com quatro crianças, dois adultos e algumas babás, eles definitivamente precisam investir em um carro que caiba toda a família".