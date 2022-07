'Barbie' finaliza filmagens e elenco comemora em clima de festa

Margot Robbie e Ryan Gosling farão Barbie e Ken no live-action da boneca. Foto: Warner Bros. Pictures

As filmagens de Barbie, filme com Margot Robbie e Ryan Gosling , foram finalizadas no último fim de semana e o elenco e a equipe de produção comemoraram o encerramento das gravações nas redes sociais em clima de festa.

Em fotos publicadas no Instagram, a diretora Greta Gerwig e os atores do longa celebraram.

"Obrigada, Barbie. Obrigada Greta Gerwig por confiar em mim para retratar uma de suas fabulosas Barbies. Obrigada a todos que tornaram essa experiência possível. Senti todos os sentimentos e amo essas pessoas com todas as minhas forças!", escreveu Alexandra Shipp .

"Vejo vocês na Barbieland!", disse a atriz Hari Nef na mesma rede social.

Barbie tem estreia prevista para 21 de julho de 2023 e contará também com Kate McKinnon, America Ferrera, Simu Liu, Will Ferrell, Ncuti Gatwa, Connor Swindells e Ritu Arya no elenco. Além de dirigir, Greta assina a produção do filme ao lado do marido, Noah Baumbach.

No mundo mágico das Barbies, Barbieland, uma das bonecas começa a perceber que não se encaixa como as outras. Depois de ser expulsa, ela parte para uma aventura no mundo real, onde descobre que a beleza está no interior de cada um.