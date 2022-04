Barbie Ferreira, Shakira, Hailey Bieber e outros; confira 10 artistas que falam português

A atriz Barbie Ferreira, a cantora Shakira, e a modelo Hailey Bieber estão entre os artistas internacionais que conseguem falar português. Foto: The New York Times/Amy Dickerson, REUTERS/Mike Blake, REUTERS/Mario Anzuoni

Muitas pessoas dizem que o português é um dos idiomas mais difíceis de ser aprendido, mas nem todo mundo toma isso como verdade. Alguns artistas, inclusive, são fluentes no nosso idioma e os motivos para isso são vários: nasceram de pais brasileiros, ou passaram uma temporada no nosso País, ou moram por aqui, ou se apaixonaram por alguém do Brasil e precisaram aprender a nossa língua para se comunicar bem, entre outros.

Independemente do motivo, é legal saber que os artistas que tanto amamos também conseguem falar a mesma língua que nós, não é mesmo? Seja fluentemente ou não! Confira a seguir uma lista com dez artistas internacionais que se arriscam no português.

Alfred Enoch

O ator Alfred Enoch é conhecido mundialmente pelos seus papéis na série How To Get Away With Murder, e nos filmes da franquia Harry Potter. O que nem todo mundo sabe é que o artista, que nasceu em Londres, é filho do ator William Russell - que participou da primeira versão da série Doctor Who, entre 1963 e 1965 -, e da médica brasileira Margareth Lewis Enoch. Com essa ascendência, Enoch aprendeu a falar português fluentemente. Ele, inclusive, é uma das estrelas do filme brasileiro Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos, que estreia no dia 14 de abril.

Anna Chlumsky

Quem aí não lembra do filme Meu Primeiro Amor (1991)? A produção que fez muito sucesso aqui no Brasil foi protagonizada pela atriz Anna Chlumsky e pelo ator Macaulay Culkin. O que nem todos sabem é que Anna é fluente em português e que inclusive já morou em Salvador. O mais curioso é que ela aprendeu a falar o idioma por conta de uma paixão. Ela queria aprender a falar a língua para se comunicar bem com a mãe de um ex-namorado.

Barbie Ferreira

Uma das estrelas do sucesso da HBO Euphoria, a atriz Barbie Ferreira, é praticamente fluente em português. Isto porque, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, a artista foi criada em Minas Gerais pela família materna, que é brasileira.

Camila Mendes

A estrela do sucesso Riverdale, Camila Mendes, nasceu nos Estados Unidos, mas é filha de pais brasileiros. A atriz chegou a morar por um ano em Brasília, no Distrito Federal, quando tinha 10 anos, o que ajudou bastante a desenvolver seu português, mas ela não se considera fluente, mesmo que consiga desenvolver bem uma conversa inteira no nosso idioma.

Hailey Bieber A modelo Hailey Bieber é declaradamente apaixonada pelo Brasil. Ela é filha da designer brasileira Kennya Baldwin e chegou, inclusive, passar parte de sua infância em Minas Gerais, estado de nascimento de Kennya. Hailey tem duas tatuagens escritas em português, que são as palavras 'Minas Gerais' e 'gente'. No programa The Late Late Show With James Corden a norte-americana revelou que não fala fluentemente o nosso idioma, mas ensinou os convidados do show a dizer a frase:"Cala a boca e me beija". "Eu não consigo falar fluentemente porque meu pai, que foi casado com minha mãe por 30 anos, não consegue falar nem ao menos uma palavra em português [...] Minha mãe e minha avó não falam inglês na minha frente, então eu entendo muito bem e consigo dizer algumas coisas", revelou a influenciadora na entrevista.

Jordana Brewster

A atriz Jordana Brewster, que é natural do Panamá, é famosa por participar da franquia Velozes e Furiosos. Jordana é filha da modelo brasileira Maria João Brewster, que atuou nos anos de 1970, e por isso a atriz morou no Brasil por quatro anos durante sua infância. Curiosamente, seu primeiro papel no cinema foi no filme Super Xuxa Contra o Baixo Astral (1988).

Laura Pausini

A cantora italiana Laura Pausini é uma das artistas que mais expressam seu amor pelo Brasil, e ela fez questão de aprender a nossa língua para se comunicar bem com os fãs brasileiros. Laura ainda é fluente em outros idiomas como inglês, espanhol, italiano e se arrisca ainda no francês. Inclusive, ela tem faixas gravadas em várias línguas, como a em português Inesquecível.

Nelly Furtado

Dona de hits como I'm Like a Bird, Try, Promiscuous e Say It Right, a canadense Nelly Furtado é filha de pais portugueses e por isso consegue falar o nosso idioma fluentemente. No álbum Folklore (2003), por exemplo, há uma música cantada em português e inglês chamada Força. A cantora também já apresentou a música Sozinho de Caetano Veloso.

Shakira

A artista colombiana Shakira é conhecida por ser poliglota e falar fluentemente quatro idiomas: espanhol, inglês, francês, e o nosso português. A cantora ainda se arrisca no mandarim, no italiano, no catalão e outras línguas. Ela já veio ao Brasil algumas vezes e sempre faz questão de demostrar seu amor pelo nosso País falando a nossa língua.