'Barbie': Dua Lipa está no elenco de live-action com Margot Robbie, diz jornal

Segundo o jornal inglês 'The Sun', Dua Lipa estará no filme 'Barbie', protagonizado pela atriz Margot Robbie. Foto: REUTERS/Maria Alejandra Cardona e Warner Bros.

Dua Lipa entrou para o elenco do filme Barbie, live-action sobre a famosa boneca, que deve ser lançado em 2023. A informação foi divulgada pelo jornal inglês The Sun nesta quarta-feira, 18.

A cantora fez sua estreia na atuação no filme Argylle ao lado do ator Henry Cavill. O lançamento do longa, inspirado em um livro de mesmo nome, está previsto para acontecer ainda em 2022 na AppleTV.

De acordo com o The Sun, uma fonte afirmou que a performance de Dua Lipa foi impressionante e que isso fez com que ela chamasse atenção em Hollywood e conquistasse o papel em Barbie.

O filme é dirigido por Greta Gerwig, responsável por Adoráveis Mulheres e Lady Bird, e Margot Robbie dará vida à boneca. Ryan Gosling, Will Ferrell e Simu Liu também integram o elenco.

Segundo o veículo, Barbie está sendo filmado no Reino Unido. Até o momento, não há informações sobre o papel de Dua Lipa na trama.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais