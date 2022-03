‘Barbie Australiana’ já gastou mais de R$ 1 milhão em procedimentos estéticos

A influenciadora australiana Tara Jayne McConachy já gastou mais de US$ 200 mil , cerca de R$ 1 milhão, em cirurgias plásticas como aumento dos seios, retoques no nariz, aplicações de botox e muito preenchimento labial. Foto: Instagram / @tara_jayn3

A influenciadora australiana Tara Jayne McConachy, de 33 anos, já gastou uma verdadeira fortuna para se tornar a 'Barbie Humana' do país oceânico. Em seu Instagram, que tem mais de 155 mil seguidores, ela compartilha detalhes do seu dia a dia e exibe os resultados dos procedimentos estéticos que já realizou que incluem: cinco cirurgias para aumentar os seios, seis plásticas no nariz, várias aplicações de botox e muito preenchimento labial. Tara já gastou, até agora, mais de 200 mil dólares (o que dá mais de R$ 1 milhão na cotação atual).

O sucesso da influenciadora não se restringe apenas à plataforma de imagens. Tara também é famosa na rede de conteúdo adulto OnlyFans. “Barbie humana em tamanho real. Você, humano que gosta de transar com bonecas, venha brincar comigo!”, diz a apresentação da influenciadora na rede adulta.

A popularidade de Tara começou em 2021, quando ela apareceu no documentário Mirror Mirror, onde discutiu seu vício em cirurgias plásticas. Ela também participou do reality show Botched, onde os médicos Terry Dubrow e Paul Nassif tentam consertar procedimentos estéticos que deram errado. No reality, a australiana pediu para Dubrow e Nassif aumentarem ainda mais seus seios, mas os médicos recusaram a operação.