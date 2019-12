Bárbara Paz relembra acidente que causou cicatrizes em seu rosto

Bárbara Paz é atriz, escritora e diretora de cinema Foto: Tiago Queiroz/ Estadão

Bárbara Paz fez um post em seu Instagram nesta quarta, 25, relembrando o acidente de carro que aconteceu em 1992 e a deixou com cicatrizes no rosto.

"Morri dia 25 de dezembro de 1992, num chevet branco ao som de Erótica de Madonna", escreveu a atriz sobre o grave incidente que ocorreu quando ela tinha 17 anos e era modelo.

No texto, a vencedora do Melhor Documentário no Festival de Veneza mistura a descrição de sua personalidade com os ferimentos que sofreu na época.

Segundo a publicação, Bárbara teve que tomar morfina para superar lesões, como traumatismo craniano, e 434 pontos que foram dados para suturar cortes no rosto.

Entre as sequelas, a artista menciona perda de memória, diminuição da força muscular, dificuldade na fala e alterações na visão e na audição.

Nos comentários, amigos e fãs da atriz demonstraram apoio e admiração.

"Uma história tão forte que tenho imagens vivas dela na minha cabeça, mesmo não a tendo vivido", escreveu o ator Mateus Solano. O ator e Bárbara contracenaram juntos em Amor à vida, em 2013; na novela das 21h ele interpretou Félix e ela atuou no papel de Edith. Em 2010, eles também trabalharam juntos em Viver à Vida.

A atriz Giovanna Lancelotti também comentou o post: "Sua história é sua fortaleza!".