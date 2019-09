Bárbara Paz protesta pela Amazônia no Festival de Veneza

A atriz Bárbara Paz, em fevereiro de 2016. Foto: Luciana Prezia/Estadão

A atriz Bárbara Paz realizou um protesto a favor da Amazônia durante sua passagem pelo tapete vermelho da 76ª edição do Festival de Veneza nesta segunda-feira, 2.

Vestindo um smoking, a atriz levou um pequeno cartaz escrito "I am Amazônia" (Eu sou Amazônia, em português) na exibição de um dos concorrentes ao Leão de Ouro, Martin Eden.

A mensagem de Bárbara é uma manifestação contra o aumento do número de queimadas e desmatamento da floresta brasileira. Com o ato, a atriz se une às várias personalidades - nacionais e internacionais - que estão se mobilizando em prol da Amazônia.

Bárbara Paz está em Veneza para estrear Babenco – Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer: Parou, filme que produziu e dirigiu em preto e branco.

No longa, a brasileira narra os últimos momentos do cineasta argentino Hector Babenco, com quem foi casada durante seis anos. Ele morreu em 2016 em decorrência de uma parada cardíaca.

O Festival de Cinema de Veneza acontece até o próximo sábado, 7, quando os vencedores do Leão de Ouro serão reconhecidos.