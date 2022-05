Bárbara Heck se pronuncia após confusão com Cauã Reymond: 'Querem ver barraco'

Nas redes sociais, Bárbara Heck se pronunciou sobre confusão com Cauã Reymond. Foto: Instagram/@ba.heck e @cauareymond

No último sábado, 7, a ex-BBB Bárbara Heck virou assunto nas redes sociais depois que sua festa foi interrompida por Cauã Reymond. O ator não gostou do barulho que a modelo estava fazendo no condomínio no Rio de Janeiro e precisou chamar a polícia para tentar dar um jeito na situação.

Já nesta segunda, 9, a ex-participante do Big Brother Brasil 22 usou suas redes sociais para dar a sua versão sobre o ocorrido. De acordo com Bárbara, as pessoas na internet acabaram aumentando a história, pois a situação foi resolvida com calma.

“Eu tenho um senso de justiça, de quando eu vejo uma pessoa falar uma coisa que não é verdade, eu quero ir lá e quero falar: ‘Não, olha só, não foi isso que aconteceu'. O povo inventa histórias que não aconteceram. Eles querem ver barraco, ver briga entre as pessoas… Uma coisa que foi resolvida em um minuto, sabe?”, disse a ex-BBB.

Sem citar nomes, a modelo explicou que a festa não acabou quando Cauã foi reclamar do barulho: "Era 22h08, tudo foi conversado numa boa. Juro, eu acho que foi cinco minutos, no máximo, de resolução. Meia-noite já acabou, porque só cantou o parabéns e foi para casa, sabe? Ninguém acabou com festa de ninguém, ninguém acabou com a paz de ninguém. Tudo lindo, tudo maravilhoso”.

Bárbara Heck aproveitou o momento para mandar um recado aos haters que ficam inventando história: "Se a vida de vocês está chata, eu quero colocar toda essa emoção na vida dos outros. Vamos colocar emoção na nossa própria vida, vamos? Vamos combinar isso?".

O Estadão entrou em contato com a assessoria do ator e não obteve retorno até a publicação deste texto.