Grávida de gêmeos, Bárbara Evans revela que o coração de um dos bebês parou de bater

Bárbara Evans revela que perdeu um dos bêbes Foto: Reprodução Instagram / @barbaraevans22

Bárbara Evans engravidou de gêmeos com a ajuda de um processo de fertilização e enfrentava problemas com o desenvolvimento de um dos embriões. Na tarde desta quinta-feira, 16, a modelo revelou pela rede social que o coração do bebê parou de bater.

"Estou sorrindo, mas as notícias não são boas. O coraçãozinho do pequenininho parou de bater, então não vive mais", disse Bárbara, que será mãe pela primeira vez. "Deus escolheu assim, então a gente tem que aceitar. Não chorei, estou chorando aqui pela primeira vez. Mas estou bem, estou em paz, Deus sabe o que é melhor para gente".

Como a gravidez ainda está nas primeiras semanas e o embrião era muito pequeno, Bárbara não precisará fazer nenhum procedimento. "No início, é tudo bem para a medicina eu ter perdido o que não estava evoluindo porque o corpo vai absorver para ele. Não tem problema. Se parasse de evoluir mais para frente, teria alguns riscos de ter que fazer o parto dos dois”, revelou a modelo pelo stories do Instagram.

“Acho que me conectei muito com Deus esses dias e ele acalmou meu coração. Estou bem, chorando porque estou contando para vocês. Sei que ele escolheu o melhor para a minha vida", concluiu Evans.