Bárbara Evans posta foto de maiô e mensagem de aceitação do seu corpo: ‘Se ame e se aceite’

Bárbara Evans está fazendo tratamento para engravidar Foto: Reprodução Instagram / @barbaraevans22

A modelo Bárbara Evans postou em sua rede social fotos de um passeio de barco ao lado do marido, Gustavo Theodoro. A filha de Monique Evans aparece de maiô e ressalta a importância de aceitar seu corpo como está, com alguns quilos a mais e se preparando para engravidar.

Aos 30 anos, casada desde o ano passado, a atriz está fazendo tratamento de fertilização in vitro há alguns meses. Ela publicou fotos ao pôr-do-sol e contou como está se sentindo com o novo formato de seu corpo. "Eu com meus 14 quilos a mais de pura felicidade! Se ame e se aceite!", escreveu na legenda do sábado, 21.

Monique Evans comentou elogiando a filha: "Muito linda e abençoada", e o marido Gustavo se declarou: “Linda! Meu amor”. A amiga e atriz Aline Riscado também comemorou: "Orgulho de você".

Várias seguidoras exaltaram a atitude de Bárbara quanto a seu corpo. “Gente como a gente... é isso! E olha, te admiro exatamente por isso, desde a fazenda, por ser simplesmente quem você é”, escreveu uma. “Tá linda. Já já vai tá de barrigão, torcendo muito por você!”, desejou outra. “O importante é ser feliz! O resto é bobagem”, comentou uma fã.

Tratamento para engravidar

Em maio de 2020, Barbara precisou fazer uma cirurgia de emergência no ovário para retirada de um cisto. "Há um ano, fiz um checkup e percebi que o cisto estava bem maior. (...) Começamos um tratamento para ver se esse cisto iria diminuir. Passaram-se seis meses de tratamento e o cisto não regrediu. Estava correndo risco de torção de ovário, então resolvemos tirá-lo. Passei por uma cirurgia de emergência", contou na época.

Em entrevista à Marie Claire, Bárbara falou sobre a dificuldade de engravidar. “Nós descobrimos alguns problemas quando tive que operar o meu ovário, no ano passado. E também foi dessa forma que descobri a endometriose. Então, logo a minha ginecologista pediu exames também para o Gustavo, um espermograma, e o dele deu em pouca quantidade e com qualidade ruim, então não conseguiríamos ter filhos da forma normal. Por isso, veio a decisão de partirmos para a FIV, o que fizemos logo em seguida”,

Perto de realizar o sonho de ser mãe, Bárbara precisa lidar com os altos e baixos físicos e emocionais do tratamento. “O meu emocional ficou bem abalado por conta da quantidade de hormônios, então oscilei muito. Além disso, por mais que eu ache importante colocar a estética de lado, engordei 14 quilos e, no começo, senti bastante, mas já me aceitei. Uma das piores partes foi o período antes da aceitação, em que eu sofri bastante com o aumento do peso. Mas sei que agora não é o momento de pensar nisso, muito menos de fazer dietas. Então vou fazendo o que consigo, como pilates, drenagem. Vale cada quilinho que eu estou ganhando para a realização desse sonho”, diz.

A modelo está compartilhando o processo nas redes sociais.