Bárbara Evans apresenta filha à bisavó: ‘Quatro gerações’

Monique, Bárbara Evans, Ayla e Maria da Conceição. Foto: Instagram/@barbaraevans22

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans compartilhou com os seus seguidores do Instagram um momento muito especial em família. Ela apresentou a filha Ayla, de quase quatro meses, fruto do casamento com o empresário Gustavo Theodoro, à bisavó da menina, Maria da Conceição, mãe de Monique Evans .

O encontro das quatro gerações foi registrado e publicado na rede social na última quinta-feira, 28. "Quatro gerações! Amo vocês! Aylinha conheceu a Bisa, que felicidade!", escreveu Bárbara.

A foto emocionou muitos fãs da modelo. "Que bisa mais linda"!, disse uma seguidora.

"A beleza de quatro gerações", comentou outro fã. "Todas lindas, mas a Ayla é a mais", brincou uma internauta.

No fim do ano passado, Bárbara comentou com os seguidores a preocupação com o estado de saúde de Maria da Conceição, que foi diagnosticada com pneumonia e precisou ser internada na UTI de um hospital no Rio de Janeiro.