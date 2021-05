Barbara Bruno, filha de Nicette e Paulo Goulart, sai de hospital após covid-19; assista

A atriz Barbara Bruno, filha de Nicette e Paulo Goulart, que recebeu alta do hospital após ser intubada por covid-19 Foto: Instagram/@vanessagoulartt

Esta terça-feira, 18, foi dia de comemorações para a família de Barbara Bruno. Isso porque a atriz recebeu alta do hospital em que estava após ficar internada por causa de complicações da covid-19.

Filha de Nicette Bruno e Paulo Goulart, ela chegou a ser intubada no início de maio. "Que alegria! Que vitória! Ela é uma vencedora! Obrigada a todos que mandaram as melhores energias! Foi fundamental! Obrigada a equipe médica! Gratidão eterna!", disse a filha dela.

Vanessa Goulart também publicou um vídeo no Instagram do exato momento em que a mãe sai, em cadeira de rodas, segurando uma placa com os dizeres "eu venci a covid".

Barbara Bruno também fez uma foto com todas as profissionais de saúde que a atenderam durante as últimas semanas em que esteve internada por causa do coronavírus.

"Quantas guerreiras numa foto só! Mimha mãe, uma fortaleza! Essa equipe incansável na arte de salvar vidas! Obrigada pra sempre!", vibrou a filha da atriz.

Em dezembro de 2020, Nicette Bruno, mãe da atriz, morreu em decorrência de complicações da covid-19.

Beth Goulart, irmã de Barbara, também usou as redes sociais para comemorar a alta e publicou um vídeo em que ela agradece as profissionais de saúde. "Momento emocionante de muita gratidão. Minha irmã @barbarabrunoatriz saindo vitoriosa da batalha contra o covid. Muita gratidão a todos os profissionais da saúde que se dedicam a salvar vidas. Obrigada a todos pelas orações e a Deus pela benção", declarou Beth Goulart.

