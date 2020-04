Bárbara Borges raspa o cabelo na quarentena durante pandemia do novo coronavírus

A atriz Bárbara Borges antes e depois da quarentena. Foto: Instagram/@barbaraborgesoficial

Bárbara Borges surpreendeu os seguidores durante o feriado de Tiradente ao aparecer de cabelo raspado nas redes sociais. Na quarentena durante a pandemia do novo coronavírus, a atriz decidiu fazer uma mudança radical no visual.

Na segunda-feira, 20, ela publicou uma explicação sobre a transformação. “Uma nova versão minha nasceu ontem. Conectada com o movimento da minha alma nessa existência. Conectada com meu coração para aprofundar no estudo de mim mesma, no meu autoconhecimento. Desapegar. Deixar ir”, escreveu no perfil dela no Instagram.

A atriz diz que precisava viver essa experiência. “Atravessar do medo para a confiança. Romper com o medo de rejeição, das críticas e julgamentos, meus e alheios, e viver o meu sim pra mim, pro que faz sentindo pra mim nesse momento. Impermanência. Renovação. Coragem pra ser eu sempre”, acrescentou.

Bárbara Borges espera que a atitude dela possa inspirar outras pessoas. “Esse post é sobre mim mas quem sabe ele possa ser uma inspiração pra você se escolher sempre, ser você sempre. Manisfestar sua presença pelo seu bem e pelo bem coletivo. Assim como eu me inspiro em tantas pessoas também”, disse.

Na sequência, a atriz publicou uma foto em que aparece com o filho. “Hoje eu acordei com o Theo fazendo carinho na minha cabeça e falando “Bom dia, mamãe, seu cabelo tá lindo!” E foi ele que pediu pra tirar essa foto comigo. Amo tanto tanto tanto além do infinito essa pureza de serzinho”, concluiu.