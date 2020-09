Bárbara Borges comemora dois anos sem beber álcool: 'me libertei'

Bárbara Borges Foto: Instagram / @barbaraborgesoficial

A atriz Bárbara Borges fez uma postagem em seu Instagram celebrando dois anos sem beber álcool nesta terça-feira, 8.

"Dois anos que me libertei de um padrão que não me fazia mais bem! Enfrentei a minha batalha interna! Abandonei a minha válvula de escape e encontrei a liberdade do meu ser. Dois anos sem álcool", escreveu.

Bárbara Borges ficou conhecida ao viver Jennifer, em Senhora do Destino, personagem que tinha um relacionamento com Eleonora (Mylla Christie). Recentemente, fez trabalhos na Record TV, incluindo no reality Dancing Brasil.

Confira a postagem de Bárbara Borges abaixo: