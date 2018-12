Barack Obama tem dia de Papai Noel em hospital infantil nos EUA

Barack Obama tira selfie ao lado de paciente em hospital infantil de Washington. Foto: Chuck Kennedy / The Obama Foundation / AFP

Cuidado, Papai Noel: o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está chegando ao seu trenó. Com um fofo gorro vermelho e uma sacola sobre seu ombro, Obama entregou presentes (e mais do que alguns suspiros) ao jovens pacientes do Hospital Infantil Nacional, ao noroeste de Washington, na quarta-feira, 19.

Primeiro na lista de Obama estava um grupo de pacientes de quatro ou mais anos que estavam fazendo flocos de neve em uma das salas de brinquedos do hospital. Após a euforia baixar, o ex-presidente entregou quebra-cabeças (que eram os favoritos de sua avó, ele contou à multidão), kits da Hot Wheels, carrinhos de controle remoto, esmalte com glitter, entre outras coisas coletadas por Obama e sua equipe.

Barack Obama em hospital de Washington. Foto: Chuck Kennedy / AFP

"Eu sei que eles estavam falando de vir há anos", disse Kurt Newman, presidente do hospital infantil. "Em um momento tão ocupado do ano, quando ninguém quer estar no hospital, seu calor natural levantou os espíritos dessas crianças, seus pais e cada um dos membros da equipe que ele encontrou ao longo do caminho."

Barack Obama ao lado de paciente de hospital infantil em Washington. Foto: Chuck Kennedy / The Obama Foundation / EFE

'Obama Noel' também passou por quartos de pacientes individuais para visitas cara-a-cara com as crianças e seus pais. Ele deu um conselho para uma paciente de 12 anos que estava nervosa por ir ao ginásio no próximo ano: "Mesmo as crianças legais ainda não estão preparadas para tudo."

Barack Obama conversa com paciente em corredor de hospital infantil em Washington. Foto: Chuck Kennedy / The Obama Foundation / AFP

Antes de sair, Obama agradeceu à equipe por trabalhar durante as festividades e gravou uma mensagem em vídeo para ser exibida no sistema interno de TV do hospital para aqueles aos quais ele não pôde visitar durante a viagem.

Barack Obama abraça paciente de hospital infantil em Washington. Foto: Chuck Kennedy / The Obama Foundation / AFP

Apenas alguns dos funcionários do hospital sabiam que o presidente estava vindo à cidade, mas a notícia se espalhou rápido durante os 90 minutos da visita. No momento em que ele se dirigu à porta de saída, uma multidão havia se juntado nas proximidades de uma enfermaria. O grupo de médicos, residentes e enfermeiras saudou Obama antes de uma inesperada cantoria de We Wish You a Merry Christmas (Nós te desejamos um feliz Natal, em tradução livre).