Barack Obama faz declaração a Michelle no aniversário de 29 anos de casamento

O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, e a mulher Michelle, que completam 29 anos de casados Foto: Chynna Clayton

Uma declaração de amor nas redes sociais. Esta foi a maneira que o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, encontrou para homenagear Michelle Obama no aniversário de casamento.

Os dois completaram 29 anos de união neste domingo, 3. O político norte-americano publicou uma foto em que aparece sentado ao lado da mulher, abraçado, ambos sorridentes.

"Feliz aniversário, Miche! Nos últimos 29 anos, adorei ver o mundo e conhecê-la não apenas como filha do South Side, mas como mãe, advogada, executiva, autora, primeira-dama e minha melhor amiga. Eu não consigo imaginar a vida sem você", declarou Obama na legenda da imagem no Instagram.

No perfil oficial no Instagram, Michelle publicou duas fotos do casal: uma antiga e outra atual, a mesma postada pelo marido na rede social. "Como tudo começou X Como está indo. Feliz aniversário, Barack - amo você!", escreveu a ex-primeira-dama dos Estados Unidos.