Barack e Michelle Obama são flagrados dançando em show de Jay-Z e Beyoncé

Fã ficou emocionada ao ver o casal: "O ponto alto da minha vida" Foto: Al Drago/The New York Times

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua esposa, Michelle, foram vistos em um momento 'gente como a gente'. Os dois se empolgaram com a música que tocava no show da cantora Beyoncé e do cantor Jay-Z e começaram a fazer diversos movimentos.

O vídeo que flagrou o casal em pé nos camarotes do Estádio FedEx foi gravado por uma mulher que estava no show. Ela, que se considera fã do casal Obama, compartilhou o momento em seu Instagram. "O ponto alto da minha vida. Eu vi os meus ídolos Barack e Michelle Obama serem pessoas normais e curtirem Beyoncé e Jay-Z", escreveu.

O show aconteceu na cidade de Landover, no estado de Maryland, no dia 28 de julho, e faz parte do tour On the Run II, promovido pelos artistas. Veja o vídeo abaixo: