Barack e Michelle Obama compram casa em que moravam de aluguel

A casa tem 762m² e foi comprada por US$ 8,1 milhões Foto: Reprodução/THE MCFADDEN GROUP

Barack e Michelle Obama compraram a casa onde têm morado com as filhas desde que saíram da Casa Branca em janeiro deste ano. O imóvel foi adquirido por US$ 8,1 milhões de acordo com o Washington Post.

A casa pertencia a Joe Lockhart, ex-secretário de imprensa da Casa Branca durante o governo de Bill Clinton, entre 1998 e 2000.

A família continuará sendo vizinha dos Trump, pois o imóvel fica a pouco mais de três quilômetros da Casa Branca e a poucos blocos de onde moram Ivanka Trump e o marido Jared Kushner.

Em um documento obtido pelo site People, o porta-voz Kevin Lewis explicou que, como a família vai ficar em Washington por, pelo menos, mais dois anos e meio, "faz sentido que eles comprem a casa em vez de continuar alugando".

Os Obamas já tinham dito que planejavam ficar na capital dos EUA até a filha Sasha, de 15 anos, terminar o ensino médio.

Veja fotos da casa: