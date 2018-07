Banda Rouge anuncia que está gravando novo videoclipe

Rouge anuncia que está gravando um novo videoclipe. Foto: Instagram / @luandradereal

Os fãs da banda Rouge, girl band que fez sucesso nos anos 2000 no Brasil, estão mais felizes do que nunca. Depois do anúncio de que as meninas estão de volta aos estúdios com produções inéditas, agora foi anunciado que a banda está gravando um novo videoclipe.

A notícia foi dada por Lu Andrade, uma das cinco integrantes da banda, em seu Instagram. "Mais um clipe pra nossa conta e nossa história! Amo vcs e que Deus nos proteja, nos guie e nos guarde", escreveu a cantora na legenda da foto com as colegas de palco.

Além dela, outras integrantes usaram o Instagram Stories para publicar bastidores do vídeo, que começou a ser gravado na madrugada de domingo, 8. Fantine Thó, por exemplo, disse que as meninas estavam gravando "o vídeo da minha nova música favorita do Rouge", além de chamar a produção de "um grito de liberdade".

Já Li Martins deu detalhes da manicure e do cabelo enquanto se preparava para gravar, e Karin Hils ainda mostrou um pouco mais dos bastidores da gravação, que começou na madrugada do domingo, 8.

A banda voltou oficialmente no fim de 2017 e vem fazendo shows lotados desde então.