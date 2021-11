Banda de K-Pop BTS vence principal prêmio do American Music Awards

Banda de K-Pop BTS se apresenta com o Coldplay durante premiação do American Music Awards em Los Angeles Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

A banda de K-Pop BTS foi a grande vencedora do American Music Awards no domingo, apenas quatro anos depois de fazer sua primeira aparição no evento em que os fãs escolhem os vencedores.

A banda sul-coreana de sete membros venceu a veterana Taylor Swift, o rapper Drake, a cantora pop Ariana Grande, a fenômeno adolescente Olivia Rodrigo e o canadense The Weeknd pelo maior prêmio da noite, o de artista do ano.

Adorados por um exército de fãs fervorosos, eles também venceram o prêmio de grupo pop favorito dos fãs e ganharam como melhor canção pop por seu sucesso de verão Butter.

A banda, conhecida por sua música positiva e edificante, classificou a conquista do prêmio de artista do ano como um milagre. "Estamos verdadeiramente honrados de estar neste palco com artistas tão incríveis e tremendos", disse Kim Nam-Joon, conhecida como RM.

"Tem sido uma longa e incrível viagem, ninguém poderia ter apostado nas chances de estarmos aqui e recebermos este prêmio, exceto todos vocês", acrescentou ele referindo-se aos fãs da banda.

A banda sul-coreana encerrou o evento com uma apresentação de Butter e antes se juntou ao Coldplay no palco para uma apresentação de seu single My Universe, marcando um retorno pós-pandêmico às apresentações ao vivo para a banda de K-pop.

Swift estava entre os vários artistas cotados para vencer o prêmio, incluindo Ariana Grande, The Weeknd e Drake, que não compareceram à cerimônia de domingo.

Ela venceu os troféus de artista feminina favorita e de melhor álbum pop para seu álbum Evermore, feito durante o lockdown para conter a pandemia de covid-19.

"Tenho tanta sorte de estar na vida de vocês, e de ter vocês na minha", disse Swift aos fãs em um discurso de aceitação dos prêmios transmitido por vídeo.

Apresentadora de primeira viagem do evento, Cardi B fez uma série de trocas extravagantes de figurino e confessou que estava preocupada em estragar tudo.

"Estou um pouco nervosa. Estou tremendo", disse a rapper de Bodak Yellow, ostentando um vestido de penas pretas, quando ela abriu o evento.

Rodrigo, de 18 anos, que entrou nas paradas em janeiro, chegou à premiação de domingo indicada a sete prêmios, mas acabou levando apenas um, o de melhor artista novo.