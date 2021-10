Banda de K-pop BTS troca gravadora da Sony pela Universal

BTS durante premiação da MTV em Los Angeles. Foto: MTV/via REUTERS

A banda sul-coreana BTS fechou um novo contrato de distribuição e marketing com a Universal Music Group, a maior gravadora do mundo, e vai deixar a Columbia Records, da Sony Music, informou a empresa que representa a banda nesta sexta-feira.

A Bighit Music, de propriedade da Hybe, que administra o BTS, não divulgou os termos financeiros do contrato, mas disse que a Universal e sua gravadora norte-americana Interscope irão distribuir e comercializar a música da banda nos Estados Unidos e em outras regiões.

O acordo amplia a parceria existente da empresa de entretenimento com a Universal, conforme a companhia busca aumentar a popularidade da música K-pop globalmente.

O BTS, que alcançou fama mundial após o lançamento de canções como Butter e Permission to Dance, é o primeiro grupo de K-pop a receber uma indicação ao Grammy.

A banda de sete membros conquistou milhões de fãs em todo o mundo desde sua estreia em 2013, se juntando a grandes nomes como Coldplay, Steve Aoki e Halsey.

No mês passado, o BTS se apresentou na ONU em uma campanha para promover as metas globais de combate à pobreza, desigualdade, injustiça e mudanças climáticas no futuro.

A Sony Music e a Universal Music Group não responderam de imediato a pedidos de comentários da Reuters.