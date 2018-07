Banda brasileira faz versão brega de hit de Lady Gaga

Lady Gaga em desfile da Tommy Hilfiger Runway em Venice, na Califórnia, em fevereiro deste ano Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Uma banda pernambucana de música brega chamada Musa, conhecida por já ter dividido o palco com a cantora Joelma, lançou uma versão do sucesso Million Reasons, da cantora americana Lady Gaga.

No lugar da letra reflexiva e triste da versão original, versos românticos como "Vem cá me amar, vou te beijar e fazer amor" ganham espaço na versão brasileira. A música se chama Mexeu Comigo e conta com a participação de Ciel Rodrigues.

Confira abaixo as duas versões e tire suas próprias conclusões: