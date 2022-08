Banda Big Time Rush anuncia 'Forever Tour' na América do Sul

Big Time Rush tornou-se uma sensação em 2009 com o lançamento da série da Nickelodeon 'Big Time Rush'. Foto: Jordan Kelsey

O grupo Big Time Rush anunciou nesta quinta-feira, 25, a Forever Tour na América do Sul. Produzida pela Live Nation, a turnê de cinco shows começará em 24 de fevereiro de 2023, no Teatro Caupolicán, em Santiago, no Chile, com paradas em Buenos Aires, Bogotá, São Paulo, antes de terminar no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, em 5 de março.

A Forever Tour teve grande sucesso desde o lançamento, no início deste ano, com shows esgotados em locais icônicos, desde o Madison Square Garden de Nova York, a uma sequência de três shows no México.

O Big Time Rush também levou sua música para o mundo todo com o recente lançamento de seu primeiro single latino Dale Pa’ Ya, ao lado do produtor três vezes vencedor do Latin Grammy, Maffio. Este é o primeiro single a ser lançado de seu próximo EP, produzido por Maffio.

“Não apenas estamos empolgados em compartilhar novas músicas com vocês esta semana, mas guardamos esse segredo há mais de dois anos e agora é oficial! Vamos voltar em turnê! Não podemos agradecer o suficiente por todo o seu amor e apoio ao longo de todos esses anos e mal podemos esperar para vê-los na Forever Tour”, disse a banda.

A venda para o público geral começa no dia 31 de agosto a partir das 9h online (www.eventim.com.br/bigtimerush); e 11h nas bilheterias oficiais (São Paulo - Espaço Unimed; Rio de Janeiro - Jeunesse Arena). Mais informações: www.livenation.lat.

Forever Tour (agenda):

Sexta-feira, 24 de fevereiro – Santiago, Chile – Teatro Caupolicán

Terça-feira, 28 de fevereiro – Bogotá, Colômbia – Chamorro City Hall

Sexta-feira, 3 de março – São Paulo, Brasil – Espaço Unimed

Domingo, 5 de março – Rio de Janeiro, Brasil – Vivo Rio

Sobre Big Time Rush

Big Time Rush tornou-se uma sensação da noite para o dia em 2009 com o lançamento da série de televisão da Nickelodeon Big Time Rush. O programa foi um grande sucesso e impulsionou o grupo para o estrelato da vida real, pois eles lançaram três álbuns de estúdio e se apresentaram em todo o mundo, incluindo cinco turnês de 2011 a 2014.

Em junho de 2020, a banda realizou uma reunião virtual surpresa para comemorar o aniversário de 10 anos de seu grande sucesso Worldwide. Em março de 2021, todas as quatro temporadas de Big Time Rush da Nickelodeon foram adicionadas à Netflix e a banda viralizou mais uma vez, aumentando o pedido dos fãs por um reencontro oficial.

Logo depois, a banda anunciou que se reuniria para dois shows especiais ao vivo em Nova York e Chicago, que esgotaram em questão de minutos.

Agora, com o lançamento de sua turnê nacional Forever e o lançamento de todas as novas músicas, incluindo os singles de sucesso Honey, Fall, Not Giving You Up e Call It Like I see It, os fãs podem esperar novos projetos nos próximos anos.