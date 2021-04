Band exibe ao vivo Datena sendo vacinado

Datena toma a vacina contra covid-19 ao vivo Foto: Reprodução Youtube / Band

José Luiz Datena, 63, foi imunizado contra covid-19 em Barueri, interior de São Paulo, nesta terça-feira, 27. O momento em que o apresentador recebe a vacina foi exibido ao vivo no programa Brasil Urgente, na Band.

“Hoje, eu finalmente tomei a vacina lá em Barueri, lugar onde eu moro. Eu tenho residência aqui em São Paulo, mas moro lá em Barueri”, contou Datena.

O intuito foi incentivar seus telespectadores a se vacinarem também. “Vacina boa é vacina no braço. Foi lá e, pá, tomei. Tudo com distanciamento social, tinha pouca gente. Foi na hora do almoço. Vacina-se, não fique escolhendo vacina”, encorajou o apresentador.

Datena também postou o vídeo nas suas redes sociais e comemorou: “Vacinado!!!”.

Ainda nesta terça-feira, o cantor Herbert Vianna foi vacinado em São Paulo. Na legenda da foto onde o músico aparece recebendo o imunizante, a comemoração e o alerta: “Viva a ciência! Viva o SUS” Sigamos tomando todos os cuidados e seguindo as recomendações de prevenção”.