‘Bam Bam’: Camila Cabello lança parceria com Ed Sheeran e libera clipe

Música já é a terceira do álbum ‘Familia’ Foto: Sony Music

A cantora Camila Cabello lançou nas plataformas digitais nesta sexta-feira, 4, a faixa Bam Bam, parceria com o cantor britânico Ed Sheeran. O novo single fará parte de Familia, terceiro álbum de estúdio da artista, que será lançado no dia oito de março.

O disco já teve as faixas Don’t Go Yet e Oh Na Na lançadas. O anúncio sobre a data de lançamento de Familia foi feito na última quinta-feira, 3, dia do aniversário de 25 anos de Camila, em um post no Instagram.

Na publicação, a cantora escreveu: “Dois fatos: é meu aniversário e esse álbum é todo o meu coração. Família. Lançamento em 8 de abril. O videoclipe da faixa também foi lançado nesta sexta, 4, e em seis horas já ultrapassou um milhão de visualizações no YouTube.

No vídeo, Camila resolve sair e se divertir com as amigas para se recuperar de uma desilusão amorosa, mas a noite acaba não saindo como o planejado e ela se envolve em situações atrapalhadas, mas sem perder a alegria e o bom humor.