‘Bam Bam’: Camila Cabello anuncia single com Ed Sheeran

Música será lançada no dia 4 de março Foto: Instagram/ @camila_cabello

A cantora Camila Cabello surpreendeu seus fãs nesta segunda-feira, 21, ao anunciar seu novo single Bam Bam, em parceria com o cantor britânico Ed Sheeran.

“Bam Bam. Em 4 de março com Ed Sheeran, uma das minhas pessoas e artistas favoritos de todos os tempos. Também é meu aniversário no dia seguinte, então vitória tripla”, comemorou a artista em o anúncio no Instagram.

O terceiro álbum de estúdio de Camila, intitulado Familia, ainda não tem data de lançamento, mas já teve duas músicas lançadas: o hit Don’t Go Yet e Oh Na Na, em parceria com Tainy e o rapper Myke Towers.